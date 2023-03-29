"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

'Nisan, mayıs aylarında taarruz planlanıyoruz'

29 Mart 2023, Çarşamba 18:20
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna kuvvetlerinin nisan, mayıs aylarında birkaç yönde taarruza geçebileceğini bildirdi.

Reznikov, Estonya Kamu Yayıncılığı (ERR) televizyonuna verdiği mülakatta, Ukrayna’nın taarruza geçişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının taarruza geçiş kararı vereceğine işaret eden Reznikov, "(Taarruz) Bu, birkaç yönde planlanıyor. En uygun anın ne zaman olacağına ve nasıl karar vereceklerine bağlı." dedi.

Reznikov, taarruzun hava koşullarına da bağlı olduğunu söyleyerek, “İlkbaharda bizde yer çok nemli oluyor. Sadece paletli araçlar kullanılabilir. Nisan, mayıs aylarında göreceğimizi düşünüyorum. Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov, Herson’da yapıldığı gibi geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı kurtarmaya devam edeceğimizden eminim.” ifadesini kullandı.

Bahmut yönünde Ukrayna askerlerinin “Rusya’nın saldırı potansiyelini önemli ölçüde azalttığını” öne süren Reznikov, bunun Ukrayna kuvvetlerine “cephe hattını sabit tutmaya ve taarruza hazırlanmaya” imkan sağlayacağını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 587
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kahramanmaraş - Göksun'da mahalle ikiye ayırdı

    'Nisan, mayıs aylarında taarruz planlanıyoruz'

    Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı - ''Hüzünlü bir ortam"

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4 büyüklüğünde deprem

    Rize'de şiddetli fırtına etkili oldu

    Mescid-i Aksa'ya baskınlar Ramazan ayında da devam ediyor!

    Biden: İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim

    Netanyahu'dan Biden'a tepki: 'Dış baskılara göre karar vermeyiz'

    Almanya’nın başkenti Berlin’de de başörtülü öğretmenler okullarda çalışabilecek

    İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevine resmen başladı

    ABD'de TikTok ve Meta'ya dava açıldı

    'İstanbul'da risksiz bina, yüzde 10-20 arasında'

    İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar nimeti

    Bediüzzaman’ın önceliği hürriyet ve adalet

    Halk keyfi rejimin bedelini ödemek istemiyor

    '350 dolar'lık birim gümrük kıymeti tebliği yürürlüğe girmeden iptal edildi

    Kendi sahamızda kaybettik

    Uyuşturucu kullanımı artıyor

    O nasıl mimarlık, nasıl mühendislik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbe ürünü partiler
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye güvenilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarılı babaların çuvallayan oğulları
    Genel

    Bediüzzaman’ın önceliği hürriyet ve adalet
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan ahiret ticareti için kârlı bir meşher
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kendi sahamızda kaybettik
    Süleyman KÖSMENE

    Aile efradını gözetmek
    Genel

    'İstanbul'da risksiz bina, yüzde 10-20 arasında'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.