Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Arap ve İslam halklarının Katar’da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya duydukları muhabbeti tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa’da verdiği cuma hutbesinde “Müslümanlar stratejik tutumlarını, Filistin’e, Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya olan sevgilerini tüm dünyaya açıkça ilan etti. Biz de Arap ve İslam halklarını, aslında bir bütün olarak şerefli İslam ümmetini saygı ve sevgiyle selamlıyoruz” ifadelerini kullandı. Sabri, “Normalleşme buharlaştı, normalleşmenin başarısızlığı ortaya çıktı ve Müslümanlar gerçek tutumlarını açıkladı. Mescid-i Aksa, Müslümanların kalbinde olduğu sürece Filistin var olacaktır” dedi. AA

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