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30 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Norveç ile Rusya arasında casus krizi

29 Ekim 2022, Cumartesi 21:00
Norveç Polis Teşkilatı ülkeye Brezilya vatandaşı olarak giriş yapan ancak casus olduğundan şüphelenilen akademisyenin doğum yerinin Rusya olduğunu açıkladı.

Norveç Polis Teşkilatı’ndan (PST) Thomas Blom basın toplantısında, 25 Ekim’de gözaltına alınan şüpheliye “Mikhail Mikushin” ismi verildiğini belirterek “Kimliğinden tam olarak emin değiliz ancak Brezilyalı olmadığını kesinlikle biliyoruz.” dedi. Blom, zanlının bu aşamada casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ve olayla ilgili soruşturma henüz yeni başladığı için ilk suçlamaların değişebileceğini aktardı. Norveçli yetkililer, “casus” olduğundan şüphelenilen kişinin, 44 yaşında olduğunu ve Rusya’da doğduğunu ifade etti. Yerel basında da yer alan haberde, şüphelinin kendisine “Jose Assis Giammaria” adını verdiği kaydedildi.

Rusya’dan iddialara yalanlama

Söz konusu şüpheli, Norveç’in casusluk yasasını ihlal ettiği takdirde 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Rusya’nın Oslo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, casuslukla suçlanan Brezilya asıllı akademisyene dair bilgilerinin bulunmadığı, iddiaların “siyasi amaçlı” olduğunu ifade edilmişti.

AA

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