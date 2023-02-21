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21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Norveç'teki Boşnak Müslümanlar da depremzedeler için seferber oldu

21 Şubat 2023, Salı 03:16
Norveç'teki Bosna Hersek İslam Cemaati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için yardım seferberliği başlattı.

Bosna Hersek İslam Cemaatinin Oslo Temsilcisi Faruk Terzic, Norveç genelinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yürüttükleri yardım kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Norveç'te Bosna Hersek İslam Cemaatine mensup yaklaşık 9 bin kişinin bulunduğunu belirten Terzic, Boşnak Müslüman toplumunun 1990'lardan bu yana Norveç'te yaşadığını söyledi.

Terzic, 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri "felaket" olarak nitelendirdi. Aynı gün organizasyon olarak kısa bir toplantı yaptıklarını aktaran Terzic, hızlıca depremzedeler için nakdi yardım kampanyası başlattıklarını ve ilk anda sadece bunu düşünebildiklerini dile getirdi.

Yardımlar için bir banka hesabı açtıklarını, kampanyayı telefon, sosyal medya hesapları, mesaj ve mail yoluyla duyurduklarını belirten Terzic, Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği yetkilileri, Türk organizasyonları ve camileriyle hızlıca iletişime geçtiklerini, herkesin yoğun şekilde organize olduğunu vurguladı.

 "Teşkilat olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Terzic, şöyle devam etti:

"(Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım) Bu insani çalışmaya para toplayarak başladık ve bir haftada yaklaşık 500 bin Norveç kronu (yaklaşık 930 bin lira) toplayabildik. Bu para, Saraybosna'ya gönderildi, inşallah oradan da Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırılacak. Şundan eminim; insanlar yardım etmeye, bu zor durumda Türkiye ve Suriye ile birlikte olmaya devam edecek. Biz de teşkilat olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve yardım için çabalarımızı sürdüreceğiz.

Norveç'teki Boşnaklar, farklı perspektiflerden bakarak Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım ediyor. Biz de bu farklı motivasyon ve ilhamla hareket eden insanları bir araya getirmek istiyoruz. Tüm insanların Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenlere yardım etmesini istiyoruz."

Bosna Hersek'teki memleketi olan Bugojno'daki Müslüman gençlere ait bir organizasyonun da yardımlara kayıtsız kalmadığını belirten Terzic, bu gençlerin, yaptıkları kekleri satarak depremzedelere yardım ettiğini söyledi.

Terzic, Norveç'te diğer Bosnalı organizasyonların da Türkiye ve Suriye için yardımlar topladığını kaydetti.

AA

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