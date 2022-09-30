Belçika’da nükleer enerjiyi destekleyen bir grup, Doel 3 ve Tihange 2 reaktörlerinin kapatılması kararı nedeniyle Belçika devletine karşı hukuki süreç başlattı.

İtalya'dan Avrupa'ya enerji krizine ilişkin acil çağrı Belçika’da 100TWh adlı halk hareketi, ülkede 2003 yılında hazırlanan nükleerden çıkış yasasının uygulanmasını engellemek için Belçika devleti, enerji şirketi Engie-Electrabel ve elektrik dağıtım operatörü Elia’ya karşı Brüksel Asliye Mahkemesi’nde dava açtıklarını açıkladı. Açıklamada, enerji arz güvenliğinin sağlanması için nükleer santrallerin muhafaza edilmesi gerektiğine işaret edilerek, bu reaktörlerin kullanıma hazır beklemede tutulmasının önemine dikkat çekildi. Grubun sözcüsü Henri Marenne, ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji konusunda çeşitli hesaplamalar yaptıklarını belirterek, “Bütün senaryolarda nükleer santrallere ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı. Nükleer santrallerin yerine doğal gaz santralleri kurulması fikrine karşı olduklarını vurgulayan Marenne, “Mevcut durumda gaz santralleri inşasının saçma olduğunu görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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