"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

'Nükleer silah üretmeyi hedeflemiyoruz'

10 Şubat 2022, Perşembe 16:39
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer silah üretmeyi hedeflemediklerini ve bu konudaki tutumlarının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarına karşı fetvasına dayandığını söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, İran Devrimi'nin 43'üncü yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte ülkesinin büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada ülkesinin dış politikasını değerlendiren Reisi, "Hükümetin dış politikası, anayasada yer alan ilke ve değerler ile Devrim Lideri'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) rehberliğine dayanmaktadır." dedi.

Ülkesinin dış politikada komşularla ilişkileri güçlendirmek ve güven oluşturmayı hedeflediğini dile getiren Reisi, "Kalıcı güvenliği sağlamak, daha güvenli ve gelişmiş bir bölge oluşturmak yalnızca iş birliği, katılım ve barış ile mümkündür. Başta komşularımız olmak üzere dünya ülkeleriyle ilişkilerimiz ve yaklaşımımız taktik değil, stratejik bir meseledir ve biz buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

"Mevcut yönetimin politikası öncekinden farklı olmadı"

Reisi, komşular ve Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve dış ilişkilerde ekonomiye öncelik verilerek ekonomik diplomasinin etkinleştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Dengeli, dinamik ve akıllı bir dış politika nedeniyle Afrika, Latin Amerika ve Avrupa gibi diğer coğrafi bölgelerle karşılıklı kapasitelerden yararlanmak için ilişkileri derinleştirmeye ve iş birliğini artırmaya da özel önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin dünya güçleriyle sürdürdüğü nükleer görüşmelere de değinen Reisi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine rağmen İran'ın diplomasiyi sürdürdüğünü kaydetti.

Reisi, nükleer anlaşmanın uygulanamaz hale gelmesinin temel nedeninin ABD'nin anlaşmadaki yükümlülüklerine uymamasından kaynaklandığına işaret ederek, "Mevcut ABD yönetiminin politikası şimdiye kadar önceki ABD yönetiminin performansından çok farklı olmadı. Diplomasi, yalnızca tüm taraflar ona uyduğu zaman işler." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin nükleer programına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Reisi, "Daha önce nükleer faaliyetlerimizin barışçıl olduğunu ilan etmiştik ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da bunu defalarca teyit etti. Bu konudaki siyaset felsefemiz ve temel değerlerimiz Devrim Rehberi'nin nükleer silahlara karşı fetvasına dayanmaktadır. " şeklinde konuştu.

"İyi bir anlaşmaya varma konusunda kararlıyız"

Etkinlikte konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Viyana'da sürdürülen nükleer görüşmelere ilişkin, "Ciddiyet, plan ve inisiyatifle müzakere masasındayız ve iyi bir anlaşmaya varma konusunda kararlıyız." dedi.

Abdullahiyan, Viyana'daki müzakerelerin kaderinin Batılı tarafların yaptırımları kaldırma ve anlaşmadaki taahhütlerine dönmelerine yönelik ortaya koyacakları iradeye bağlı olduğunu söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da başörtüsü yasağına maruz kalan öğrencilere bir destek de Bangladeş'ten

    Güney Kore'deki günlük vaka sayısı ilk kez 50 binin üzerine çıktı

    'Özgürlük Konvoyu'nun Paris’e girişi yasaklandı

    'Nükleer silah üretmeyi hedeflemiyoruz'

    Başörtülü öğrenci Muskan Khan'dan saygısızlığa ve saldırıya tepki: Korkmuyorum

    Avrupa Birliği'nin mektubu Rusya'ya teslim edildi

    "Rusya'nın iki seçeneği var"

    Rusya yanlısı ayrılıkçıların tarafına balonlarla Ukrayna bayrağı gönderiyorlar

    'Bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz'

    TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

    Yüzde 90 infial halinde - Zamlar ve hayat pahalılığı toplumu bunalttı

    BİK'e tepki YENİ ASYA'ya destek

    Beyaz Saray: Amerikalıların Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısını yapıyoruz

    Makul seslere ihtiyaç var

    Demokrasi için birlikte fotoğraf vereceğiz

    Öğretmen adaylarında hayal kırıklığı

    Elektrik fiyatları inmeli

    Sağlıkçıların çağrıları kayıtsız kalmasın

    Denizlerimiz, plastik atıklarla boğuluyor

    3 Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel grev kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “KHK’ları yazmayın, iktidarı övün!”
    Genel

    Yüzde 90 infial halinde - Zamlar ve hayat pahalılığı toplumu bunalttı
    Genel

    Öğretmen adaylarında hayal kırıklığı
    Cevher İLHAN

    Seçim öncesi kargaşa ve kaos fitnesi
    Genel

    Makul seslere ihtiyaç var
    Ahmet BATTAL

    Ankara Barosu pasifleşemez
    Faruk ÇAKIR

    Keyfîliğe gerek yok!
    Risale-i Nur'dan

    Ülfet perdesi altında çok harikalar gizleniyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Üsküp, Kosova seyahati ve iki muallim ile mübahasesi
    Genel

    BİK'e tepki YENİ ASYA'ya destek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.