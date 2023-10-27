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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

NYT: Hastaneyi İsrail vurdu

27 Ekim 2023, Cuma 01:20
İsrail’in Gazze Şeridi’nde El Ehli Baptist Hastanesi’ne gerçekleşen ve Hamas tarafından atıldığını iddia ettiği roket için kanıt gösterdiği video üzerinde New York Times’ın uzmanları, Al-Jazeera videosunu detaylı şekilde inceledi.

Uzmanlar, ABD’li ve İsrailli yetkililerin videoya ilişkin iddialarının ve analizlerinin “doğru olmadığı” sonucuna vardı. Videodaki roketin hastanedeki patlamayla “bir ilgisi olmadığı” sonucuna varan uzmanlar, burada görülen roketin havada patladığını ancak hastane saldırısının bu patlamadan 7 saniye sonra meydana geldiğini belirtti. New York Times’ın konuyla ilgili haberinde Al-Jazeera’nın videosunun, İsrail ordusu tarafından X platformu üzerinden defalarca paylaşıldığı ve çeşitli televizyon kanallarında kullanıldığına işaret edildi. Haberde, “NYT, videodaki roketin hastane yakınına hiç yaklaşmadığı sonucuna vardı. Bu roket, Gazze’den değil İsrail’den atıldı. Roket, İsrail-Gazze sınırının üzerinde hastanenin en az 2 mil ötesinde patladı” ifadesi kullanıldı. Hastane saldırısında yaklaşık 500 kişi ölmüştü.

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    27.10.2023 10:21:11

    "Bir hanede veya bir gemide bir tek masum, on câni bulunsa adalet-i Kur'aniye o masumun hakkına zarar vermemek için o haneyi yakmasını ve o gemiyi batırmasını men'ettiği halde, dokuz masumu bir tek câni yüzünden mahvetmek suretinde o haneyi yakmak ve o gemiyi batırmak en azîm bir zulüm, bir hıyanet, bir gadir olduğundan; dâhilî asayişi ihlâl suretinde yüzde on câni yüzünden doksan masumu tehlike ve zararlara sokmak, adalet-i İlahiye ve hakikat-i Kur'aniye ile şiddetle men'edildiği için, biz bütün kuvvetimizle, o ders-i Kur'anî itibariyle, asayişi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliyoruz." Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı Emirdağ-2 - 159

  • S.topuz

    27.10.2023 10:18:14

    "وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى Yani "Birisinin hatasıyla, başkası veya akrabası hatakâr olmaz; cezaya müstehak olmaz" olan düstur-u irade-i İlahiyeye karşı, bu zamanda اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ sırrıyla şedid bir zulüm ile mukabele eder. Tarafgirlik hissiyle, bir câninin hatasıyla, değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adavet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı, yüz câni için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz masumu birkaç câni için zararlara sokar. Meselâ: Hatalı bir adama müteallik, bîçare ihtiyar vâlide ve pederi ve masum çoluk-çocukları ezmek, perişan etmek, tarafgirane adavet etmek, şefkatin esasına zıddır." Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı Emirdağ-1 - 39

Risale-i Nur Külliyatı

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