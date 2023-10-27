NYT: Hastaneyi İsrail vurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’nde El Ehli Baptist Hastanesi’ne gerçekleşen ve Hamas tarafından atıldığını iddia ettiği roket için kanıt gösterdiği video üzerinde New York Times’ın uzmanları, Al-Jazeera videosunu detaylı şekilde inceledi.

Uzmanlar, ABD’li ve İsrailli yetkililerin videoya ilişkin iddialarının ve analizlerinin “doğru olmadığı” sonucuna vardı. Videodaki roketin hastanedeki patlamayla “bir ilgisi olmadığı” sonucuna varan uzmanlar, burada görülen roketin havada patladığını ancak hastane saldırısının bu patlamadan 7 saniye sonra meydana geldiğini belirtti. New York Times’ın konuyla ilgili haberinde Al-Jazeera’nın videosunun, İsrail ordusu tarafından X platformu üzerinden defalarca paylaşıldığı ve çeşitli televizyon kanallarında kullanıldığına işaret edildi. Haberde, “NYT, videodaki roketin hastane yakınına hiç yaklaşmadığı sonucuna vardı. Bu roket, Gazze’den değil İsrail’den atıldı. Roket, İsrail-Gazze sınırının üzerinde hastanenin en az 2 mil ötesinde patladı” ifadesi kullanıldı. Hastane saldırısında yaklaşık 500 kişi ölmüştü. Haber Merkezi

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