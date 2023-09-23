‘O Yahudi için “mübarek” dediler’

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Limor Son Har-Melech, işgal altındaki Batı Şeria’da 2015’te Filistinli ailenin evini kundaklayıp 3 kişiyi öldürmekten suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terör mahkumu fanatik Yahudi Amiram Ben Uriel için “mübarek faziletli bir adam” ifadesini kullandı.

İsrail’de aşırı sağcılar, 31 Temmuz 2015’te Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarında bulunan Duma beldesinde Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak aile fertlerini öldürmekten hüküm giyen Ben Uriel için yardım kampanyası başlattı. İsrail basınındaki haberlere göre, kampanya kapsamında Ben Uriel için 1 milyon şekelin (yaklaşık 263 bin dolar) üzerinde bağış toplandı. AA

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