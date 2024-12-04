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"O zaman Kanada 51. eyalet olabilir"

04 Aralık 2024, Çarşamba 07:54
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, gümrük tarifelerinin ekonomilerini "öldüreceğini" söyleyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, "O zaman Kanada 51. eyalet olabilir." dediği öne sürüldü.

Fox News'ün ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, 30 Kasım'da Mar-a-Lago malikanesinde Trudeau ile sınır ve ticaret konusunu görüştü.

Trump, Kanada'nın "sınır ve ticaret açığı sorunlarını çözmemesi halinde" başkanlık görevini devraldığında, Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Trudeau'nun, bunun Kanada'nın ekonomisini "öldüreceğini" ifade etmesi üzerine Trump, "Yani ülkeniz ABD'den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?" diyerek Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini ve Trudeau'nun da bu eyaletin valisi olabileceğini belirtti.

Kanada: ABD'nin gümrük vergileri uygulanırsa Amerikalılar da zarar görür

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, Başbakan Justin Trudeau'nun, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a, Kanada ürünlerine kapsamlı gümrük vergileri uygulama planını hayata geçirmesi halinde Amerikalıların da bundan zarar göreceğini söylediğini belirtti.

Bakan LeBlanc, parlamentoda yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da Trudeau ile Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde katıldıkları akşam yemeğine işaret ederek, "Başbakan Trudeau elbette Kanada ekonomisini ve Kanadalı işçileri gümrük tarifelerinden korumanın öneminden bahsetti. Ancak Amerikalı dostlarımızla bu tarifelerin ekonomileri ve ABD'deki alım gücü üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri de görüştük." dedi.

LeBlanc, Trudeau'nun, Trump'a, Kanada ürünlerine kapsamlı gümrük vergileri uygulama planını hayata geçirmesi halinde Amerikalıların da bundan zarar göreceğini söylediğini aktardı.

Elleri boş şekilde Kanada'ya döndüklerine dair eleştirileri haksız bulan LeBlanc, "Elimiz boş döndüğümüz fikri tamamen yanlış. Trump ve kabine üyeleriyle çok verimli bir görüşme yaptık. Trump'ın bizimle çalışmaya devam etme taahhüdü eli boş dönmek anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Trump, ABD sınırlarından uyuşturucu ve göçmen akışını durdurmamaları halinde Kanada ve Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Kanada ise Trump'ın tehdidini yerine getirmesi halinde ABD'den bazı ürünlere yönelik olası misilleme tarifelerini halihazırda inceliyor.

ABD'li ekonomistler, gümrük vergilerinin uygulanması halinde şirketlerin ek maliyetleri yansıtmaktan başka çarelerinin kalmayacağını, bunun da gıda, giyim, otomobil, alkol ve diğer malların fiyatlarını önemli ölçüde artıracağını söylüyor.

Washington'daki bir ticaret grubu olan "Produce Distributors Association"dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, gümrük vergilerinin taze meyve ve sebze fiyatlarını yükselteceği ve ülkeler misilleme yaptığında ABD'li çiftçilere zarar vereceği belirtilmişti.

AA

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