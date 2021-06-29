Obama’dan “Demokrasi ve Seçim” ikazı

ABD’nin eski Demokrat Başkanı Barack Obama bir önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın geçen yıl seçimlerde aldığı yenilgiyi kabul etmeyerek demokrasinin temel bir ilkesini ihlâl ettiğini söyledi.

2020 seçiminden bu yana sanal ortamda ilk kez düzenlenen bağış toplama faaliyetinde konuşan Barack Obama, Trump’ın herhangi bir kanıta dayandırmadan geçen yılki başkanlık seçimlerinde usûlsüzlük yapıldığına ilişkin gündeme getirdiği iddialara ve seçimde aldığı yenilgiyi kabul etmemesine atıfta bulunarak “bir dizi saçmalık” uydurduğunu söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre, Obama Trump’ın iddialarının seçimlerin meşrûiyetine zarar verdiğini ve seçmen baskılama çabaları gibi anti-demokratik adımlara yol açtığını belirtti. Bir önceki Başkan Donald Trump seçimlerde aldığı yenilginin usulsüzlüğün bir sonucu olduğunu iddia etmiş; ancak bu iddialar çok sayıda mahkeme, seçim yetkilisi ve kendi yönetiminin üyeleri tarafından da reddedilmişti.

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