Obama’dan Trump’a keşmekeş suçlaması

Eski Başkan Barack Obama’nın, yönetiminin eski mensuplarıyla telekonferans sistemi üzerinden düzenlediği bir toplantıda yaptığı açıklamalar ABD medyasına sızdı.

Buna göre Obama konuşmasında, Başkan Donald Trump’ın koronavirüsü krizini idaresini “keşmekeş” olarak niteledi. Obama’nın açıklamasının içeriğine ilişkin ilk haber Yahoo News’da yer alırken, Reuters da toplantı hakkında bilgi sahibi bir kaynağa bu sözleri doğrulattığını duyurdu. Obama, destekçilerini 3 Kasım seçimlerinde Trump’a karşı Demokrat aday Joe Biden’ı desteklemeye çağırdı. Obama, “Bu seçimler çok önemli çünkü sadece belirli bir birey ya da siyasî partiye karşı mücadele etmiyoruz; bencil, bölünmüş, kabileci olma ve başkalarını düşman olarak görmenin Amerikan yaşamında daha güçlü bir dürtü haline geldiği uzun vadeli eğilimlere karşı mücadele ediyoruz” diye konuştu. “Bu küresel krize karşı verilen cevabın solgun ve inişli-çıkışlı olmasının” sebebinin bu olduğunu ifade eden Obama, “‘Bundan ben ne yarar sağlarım ve başkaları beni ilgilendirmez’ zihniyeti yönetimimiz içerisinde hareket alanı bulduğunda bu tam anlamıyla keşmekeş bir felaket haline geldi’’ ifadesini kullandı.