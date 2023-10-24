Obama İsrail hükümetini uyardı

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, İsrail’in Hamas’a karşı savaşında Gazze’ye yönelik su ve gıda kesintisi gibi eylemlerinin “Filistinlilerin nesiller boyu sürecek davranışlarını sertleştirebileceği” ve “uluslararası kamuoyunun desteğini zayıflatabileceği” uyarısında bulundu.

Dış politikada yaşanan krizlerle ilgili genelde çok fazla açıklamalarda bulunmayan Obama, “insan yaşamını göz ardı eden İsrail’in askeri stratejisinin sonunda geri tepebileceğini” söyledi. Obama, “İsrail hükümetinin Gazze’de kuşatma altındaki sivil nüfusa yiyecek, su ve elektriği kesme kararı, yalnızca büyüyen insani krizi daha da kötüleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda Filistinlilerin tutumlarını nesiller boyu daha da sertleştirebilir, İsrail’e verilen küresel desteği aşındırabilir.” dedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre Obama, bu durumun “İsrail’in düşmanlarının ekmeğine yağ süreceği” ve “bölgede barış ve istikrarı sağlamaya yönelik uzun vadeli çabaları baltalayacağı” uyarısında bulundu.

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