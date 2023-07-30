Oğlu tutuklanan Başkan: Hukuka baskı yapmam

Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun oğlu Nicholas Petro, Kolombiya Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında “para aklama” ve “yasadışı zenginleşme” suçlamasıyla tutuklandı.

Reuters’ın haberine göre, Atlantico bölgesinde siyasetçi olan Nicolas Petro, hakkında mart ayında açılan soruşturmayı memnuniyetle karşıladığını söylemiş, uyuşturucu kaçakçılarından, kendilerini babasının barış çabalarına dahil etmek için para aldığı iddialarının asılsız olduğunu savunmuştu. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise, “Oğluma şans ve güç diliyorum. Bu olaylar onun karakterini şekillendirsin ve kendi hataları hakkında düşünebilsin. Başsavcıya da ifade ettiğim gibi; kararlarına karışmayacağım ya da baskı yapmayacağım. Hukuk, özgür bir biçimde işlesin” dedi. Haber Merkezi

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