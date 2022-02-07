"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

OHAL ilan edilen Ottawa'da ve Kanada genelinde son durum?

07 Şubat 2022, Pazartesi 22:52
Kanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’ta başlayan ve halen devam eden aşı karşıtı kamyoncuların eylemi, "ülke çapında ayaklanma" olarak değerlendirildi.

Başkentteki durumu görüşmek üzere toplanan Ottawa Polis Kurulu, yaşananları "ülke çapında ayaklanma" ve Ottawa’yı da bu ayaklanmanın ortasında kalmış "kuşatma altında bir şehir" olarak nitelendirdi.

Ottawa Polis Kurulu Başkanı Diane Deans, yaptığı açıklamada, “Bu işgalin sekizinci günündeyiz. Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bu grup demokrasimiz için bir tehdittir. Gördüğümüz şey, bir Ottawa şehri sorunundan daha büyük. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır. Bu delilik. Buna son vermek için somut bir plana ihtiyacımız var.” dedi.

Deans, protestonun Kanada’nın tüm kentlerine yayıldığına işaret ederek, “Toplumumuzdaki bu tür terörizmin bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz” diye konuştu.

Kamu Güvenliği Bakanı: ‘Kimse kanunların üzerinde değil’

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestoların yasal sınırı aşıp işgale dönüştüğüne inanıp inanmadığı sorusunu cevapladı.

Bakan Mendicino, “Kimse yasaların üstünde değil. Buna bir an önce barışçıl bir çözüm bulunmalı. İlgili unsurlar olduğunu düşünüyorum. Yakıt bidonları getiren insanları gördüğünüzde, tehdit edilmiş, taciz edilmiş ve saldırıya uğrayanları duyduğunuzda insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu yüzden Ottawa polisinin yaptırımları hızlandırdığını görmemiz gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.

Ottawa Belediye Başkanı: ‘Şehir merkezi kontrolden çıktı’

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin "kontrolden çıktığını" belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Başkan Watson yaptığı açıklamada, protestocuların kontrolü ele geçirdiğinin açık olduğunu belirterek, "Bu noktada durum tamamen kontrolden çıktı. Bizden çok daha fazlalar. Polis şefine bu faaliyetler söz konusu olduğunda çok daha çevik ve proaktif olmamız gerektiğini belirttim." şeklinde konuştu.

Ottawa polisi de olağanüstü hal yetkisine dayanarak, "Göstericilere maddi destek getirmeye çalışan herkes tutuklanabilir" açıklaması yaptı ve şehir merkezindeki protestoculara yakıt ve malzeme tedariki yapılmaması konusunda halkı uyardı.

Eski büyükelçi: ‘ABD gruplarının Kanada'ya müdahale etmeyi bırakması gerekiyor’

ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki grupların birçok kişinin işgal dediği Kanada'nın başkentindeki eyleme müdahale etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.

Heyman, “ABD'deki hiçbir grup hiçbir koşulda Kanada'daki yıkıcı faaliyetleri finanse etmemelidir’’ paylaşımında bulundu.

Kamyoncuların protesto eylemleri için açılan ve daha sonra durdurulan bağış kampanyasına, ABD’deki grupların büyük miktarlarda bağış yaptıkları ileri sürülmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    15 yıl sonra Aksa’da namaz

    OHAL ilan edilen Ottawa'da ve Kanada genelinde son durum?

    ABD'li piyadeler Polonya'ya gelmeye başladı

    Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde neler konuşuldu?

    Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı

    Son 24 saatte 236 kişi vefat etti, 96514 vaka gözlemlendi

    Salgın ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

    Süleymaniye için her fedakârlığa hazırız

    Kanal İstanbul su kaynaklarını bitirecek

    Kanada'nın başkenti Ottawa'da OHAL ilan edildi

    NATO Genel Sekreteri, Erdoğan'a teşekkür etti

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Filistin Devlet Başkanı: Barışçıl halk direnişi genişletilmeli

    ABD ve Fransa liderleri Ukrayna-Rusya krizini görüştü

    Bakan Dönmez: Isparta'daki elektrik sorunu çözüldü

    Kültüre kâğıt krizi darbesi

    Çin, Doğu Türkistan’dan çık

    Yurt arsası TOKİ’ye

    Kesinti Isparta’yı perişan etti

    AKP’yi elektrik çarptı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminde medya
    Orhan GÜLER

    “‘Tahribat,’ hadsizlerin elinde had safhaya geldi!”
    Genel

    Nurdan Katreler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kesin dönüş” yapmayacaklar bu yazıyı dikkate almasın!
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik yönetim” eğitimde de başarısız
    Muzaffer KARAHİSAR

    Dağların adamı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Kültüre darbe kimden?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Agresif davranmak provokatörlere yarar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.