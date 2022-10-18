Olaf Scholz'dan nükleer santral talimatı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi.

Karar, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla alındı. Başbakan Scholz'un ofisi, kararı Bakanlar Kuruluna mektupla duyurdu. Mektupta, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi. Alman hükümetleri, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz arzında sert kesintiye yol açan Ukrayna'daki savaş, Almanya'yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini yeniden devreye sokmaya sevk etmişti. AA

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.