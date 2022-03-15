Olaf Scholz: DW’yi destekliyoruz

Aralık 2021’de koalisyon hükümetini kuran Almanya Başbakanı Olaf Scholz, göreve gelmesinin ardından Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üç saati aşkın süren bir görüşme yaptı.

İki liderin gündeminin başında Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon ve bölgede artan gerilimin askeri, siyasi ve ekonomik etkileri vardı. Scholz, Türk hükümetinin, aralarında Voice of America ve Deutsche Welle gibi yayın organlarının lisans almak için başvurmasını zorunlu kılmasına ilişkin bir soru üzerine, “Deutsche Welle’yi destekliyoruz. Onların bağımsız yayın yapmasını istediğimizi ilettik. Bizim amacımız bu” cevabını verdi. BBC Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan ise bu konularla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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