Olan, yine sivillere oluyor

İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan çatışmalarda Gazze’ye yapılan saldırıda 370 kişi can verirken İsrail tarafında can veren sivillerin sayısı 700 oldu.

Barışın şartı işgalin bitmesi

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin son gelişmeler İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısının 256’ya ulaştığı bildirildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı “Aksa Tufanı” saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 20’si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiği, 121’i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi. 750 İsrailli kayıp İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1864’e çıktığı belirtildi. Açıklamada, yaralılardan 345’inin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi. Saldırıda en az 300 kişinin öldüğü yinelendi. İsrail basınında, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 750 İsraillinin kayıp olduğu belirtildi. Haklı gösterilemez Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, İsrail’de ve işgal altındaki Filistin topraklarında silahlı şiddetin tırmanmasından duyduğu derin endişeyi ifade ederek, “sivillerin korunması” çağrısında bulundu. Kızılhaç’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Carboni, tüm tarafları uluslararası insani hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerine uymaya çağırarak, bunun “müzakere edilemez” olduğunu belirtti. Carboni, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu sabah gördüğümüz fotoğraflar ve raporlar kesinlikle dehşet verici. Sivillere yönelik şiddet korkunç ve haklı gösterilemez. Bu durumun tırmanmaya devam etmesi halinde her iki taraftaki siviller büyük zarar görecek.” Haber Merkezi

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