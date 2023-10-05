Olimpiyatta “başörtüsü yasağı”na tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Fransa’nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılımını yasaklaması kadınlara yönelik kabul edilemez bir hak ve özgürlük ihlalidir.” ifadelerini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa’nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılımını yasaklaması kadınlara yönelik kabul edilemez bir hak ve özgürlük ihlalidir. Temel insan haklarından biri olan din ve vicdan özgürlüğünün herkes için aynı şekilde geçerli olduğu bir dünya adına mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. AA

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