Ölü sayısı 1100’ü geçti

Hamas’ın İsrail’e başlattığı ve İsrail’in de karşılık verdiği saldırıların üçüncü gününe girilirken, İsrail ve Filistinli kaynaklar 1100’den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın Cumartesi günü başlattığı saldırılarla tırmanan çatışmalarda şimdiye kadar 700 İsrailli sivilin ve askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2 bin 300 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasında durumu ciddi olanların bulunduğu, bu nedenle can kaybının artmasından endişe edildiği de açıklandı. Bu sayılarla İsrail’in kayıpları 1973’teki Yom Kippur Savaşı’ndan bu yana kaydedilen en büyük kayıp oldu. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Pazar günü itibariyle yaptığı açıklamada ise İsrail’in saldırılarında can kaybının 413 olduğu bildirildi. DW Türkçe’nin haberine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, vatandaşlarını “zor ve uzun” sürecek bir çatışmalı dönem yaşanacağı yönünde uyardı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, dün acil yapılan güvenlik kabinesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ülkede “savaş hali” ilan edildiğini duyurdu. Haber Merkezi

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