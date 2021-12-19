Omicron 89 ülkede görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un Omicron varyantının 89 ülkede tesbit edildiğini aktararak, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vak’alarının 1,5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığını ifade etti.

T24’deki habere göre Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Omicron varyantını 89 ülkede tesbit edildiğini aktarılarak, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vak’alarının 1,5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığı ifade edildi.

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