Omicron varyantı Suudi Arabistan'da da tespit edildi

Suudi Arabistan'da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

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