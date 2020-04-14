On binlerce İdlibli virüs korkusuyla evlerine döndü

Suriye’nin İdlib şehrinde Rusya destekli ordu güçlerinin saldırıları sonucu Türkiye sınırına yerleşen on binlerce sığınmacı çatışma riskine rağmen İdlib’e geri döndü.

Geçen yılın Ekim ayında yoğunlaşan çatışmalar sonucunda şehri terk eden yaklaşık bir milyon kişi Türkiye sınırına yakın bölgelerde çadırlara yerleştirildi. 6 Mart tarihinde Rusya ile Türkiye’nin girişimleri sonrası yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 100 bini aşkın Suriyeli, koronavirüs salgınının kamplara sıçrayabileceği korkusunun da etkisiyle İdlib ve kırsalında bulunan evlerine geri dönmeyi tercih etti. İdlib’in de içinde bulunduğu Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde şu ana kadar Covid-19 vak’ası tesbit edilmiş değil. Doktorlar, sağlık altyapısı neredeyse yok edilmiş bölgede muhtemel bir salgının ciddî bir insanî krize yol açacağı uyarısında bulunuyor.

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