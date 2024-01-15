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15 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Önce ABD'deki İsrail işgali bitmeli

15 Ocak 2024, Pazartesi 16:22
DEMOKRAT SENATO ADAYI: İSRAİL’İN KONGRE’Yİ VE WASHİNGTON’U İŞGALİNİ SONLANDIRMADAN, FİLİSTİN’İN İŞGALİNİ BİTİREMEYİZ.

ONBİNLER TOPLANDI

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi. On binlerce kişi başkentte Beyaz Saray’ın yanındaki Freedom Plaza Meydanında bir araya geldi.

İSRAİL LOBİSİ SATIN ALDI

Demokrat Parti Senato adayı Beydoun: “Bu kalabalık, Washington’daki siyaset makinasına etki etmez, çünkü onları satın alan İsrail lobisinin etkisi altındalar. İsrail’in Kongre’yi ve Washington’u işgalini bitirmeden, Filistin’in işgalini bitiremeyiz.”

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Önce ABD'deki İsrail işgali bitmeli

İşadamı Nasser Beydoun, “İsrail’in Kongre’yi ve Washington’u işgalini sonlandırmadan, Filistin’in işgalini sona erdiremeyiz” dedi.

ABD’nin başkenti Washington’da İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirildi. Filistin için Amerikalı Müslüman Görev Gücü ve Answer (Savaşı ve Irkçılığı Durdurmak için Şimdi Harekete Geçin) Koalisyonu tarafından organize edilen gösteriler kapsamında on binlerce kişi başkentte Beyaz Saray’ın yanındaki Freedom Plaza Meydanı’nda bir araya geldi. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden ABD’lilerin de anıldığı gösteride can kayıplarının durması, kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı. Göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden’ı İsrail’in Gazze’deki savaşını finanse etmeyi durdurmaya ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesini sağlamaya çağırdı. Gazze’deki insani dramın son bulması için sloganlar atan Filistin yanlısı Amerikalılar ayrıca, İsrail’in eylemlerinden sorumlu tutulması talebinde bulundu.

İsrail lobisinin etkisi altındalar

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid’in sosyal medya fenomeni ablaları Alana Hadid, gösteriye destek veren ünlü isimler arasındaydı. Hadid, “Burada sadece Filistinli olduğum için değil, aynı zamanda ABD vatandaşı olarak bulunuyorum. Bizim hükümetimiz bu katliamda suç ortağı. ABD yönetimine Filistinlilerin katliamını destekleyen bir yönetime destek vermeyeceğimi söylemek için buradayım” dedi. Demokrat Parti Senato Seçimleri için aday olan Lübnan asıllı iş adamı Nasser Beydoun, “Bu kalabalık, Washington’daki siyaset makinasına etki etmez çünkü onları AIPAC (Amerikan İsrail Halkla İşleri Komitesi ) satın aldı ve onlara ait. İsrail lobisinin etkisi altındalar. İsrail’in Kongre’yi ve Washington’u işgalini sonlandırmadan, Filistin’in işgalini sona erdiremeyiz” sözleriyle ABD’nin İsrail’e yönelik silah ve siyasi desteğinin son bulması gerektiğini dile getirdi.

Katliam ve adaletsizlik için buradayız

Katılımcı sayısının on binlerle ifade edildiği gösteriye yalnızca Müslüman Amerikalılar değil, ABD yönetiminin İsrail politikasını yanlış bulan farklı din ve gruplardan çok sayıda kişi de destek verdi. Gösteriye Kuzey Carolina’dan katılan Tom Corlin, İsrail’in sivilleri hedef alan saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirterek, “Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım dava sürecini ve konuyu mahkemeye taşıyan Güney Afrika Cumhuriyeti’ni destekliyoruz. Bu çabanın arkasında duran Türkiye, Bolivya, Malezya, Ürdün ve daha sayamadığım diğer ülkelere de minnettarız.” diyerek Filistinlilere destek için cesaret gösteren ülkelere teşekkür etti. Gösteriye küçük kızlarıyla gelen Kristin Moadi, “İki kız annesi olarak Gazze’deki katliam ve adaletsizlik için buradayız. Daha fazla çocuğun, masum insanın bu şekilde katledilmesine tanık olmaya devam edemeyiz. Bugün ve geride bıraktığımız yüz gün için, bu son bulmalı. Çocuklar böyle öldürülemez. Bu insan hakları ihlali” şeklinde konuştu.

AA

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