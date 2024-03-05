Önce İsrail’in saldırılarını durdur

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze’de Yezen el-Kefarne isimli çocuğun “açlık nedeniyle” hayatını kaybettiğini ve bu sebeple yaşamını yitiren çok sayıda Filistinli çocuktan biri olduğunu belirtti.

“Kefarne nur içinde yatsın” ifadesini kullanan Albanese, ABD’ye, İsrail’in her gün bölgeye girmesini engellediği yüzlerce yardım kamyonunun yerini tutamayacak birkaç gıda paketini havadan atmak yerine “İsrail’in saldırısını durdurması” çağrısını yaptı. AA

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