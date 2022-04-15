Öncelik savaşı durdurmak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik beklentileri zayıflattığını, yüksek enflasyonun ise birçok ülke için açık bir tehlike haline geldiğini söyledi.

Kriz üstüne krizle karşı karşıya olunduğunu belirten Georgieva, ilk olarak salgının insanların hayatını ve ekonomileri altüst ettiğini, ardından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının dünya çapında şok dalgalarına neden olduğunu söyledi. Georgieva, savaşın ekonomik sonuçlarının hızla yayıldığına dikkati çekerek, yüz milyonlarca ailenin halihazırda daha düşük gelir ile daha yüksek enerji ve gıda fiyatları ile mücadele ettiğini, savaşın bunu daha da kötüleştirdiğini ve eşitsizliği daha da artırmakla tehdit ettiğini kaydetti. Georgieva, “Uzun yıllardan beri ilk kez enflasyon dünyadaki birçok ülke için açık ve mevcut bir tehlike haline geldi. Acil öncelikler, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek, salgınla yüzleşmek, enflasyon ve borçla mücadele etmek.” dedi. AA

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