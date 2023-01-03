"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

'Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir'

03 Ocak 2023, Salı 11:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırılarının artabileceğini belirterek, "Önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir." dedi.

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımıyla halka seslenerek, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

Sadece son iki gün içinde Rus güçlerin fırlattığı 80'den fazla İHA'nın havada imha edildiğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşı gecesinden bu yana sadece iki gün geçti ve Ukrayna'da düşürülen İran İHA'ların (İran yapımı İHA) sayısı şimdiden 80'i geçti. Yakın gelecekte bu sayı artabilir. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir. Rusya'nın, uzun vadeli bir Şahid (Şahid İHA'sı) saldırısı planladığına dair bilgimiz var."

Ukrayna hava savunma kuvvetlerine daha da dikkatli olma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Şimdi, hava sahasını korumaya dahil olan herkesin ekstra dikkatli olması gereken bir zamandır." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bugün telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenskiy, şubat ayında düzenlenmesi planlanan AB-Ukrayna Ortak Zirvesi ile detaylar hakkında konuştuklarını kaydetti.

Leyen ile konuşmasında ayrıca AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı finansal destek konusunu da ele aldıklarını dile getiren Zelenskiy, "Geçen yıl verilen karara göre, makro finans desteğinin ilk bölümünü ocak ayında bekliyoruz. Bu, Rusya'nın saldırganlık için yeni güçler toplamaya çalıştığı bu dönemde son derece önemlidir." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir'

    2022'de 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    İsveç'te terörle mücadelede yeni dönem başladı

    Filipinler'deki sellerde bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor!

    "Rusya'nın Almanya'daki istihbarat ilgisi artıyor"

    Keyfî idare istibdat ve zulüm getirdi

    Rusya: Ukrayna, ABD yapımı HIMARS ile saldırdı, 63 Rus askeri öldü

    3,5 ayda hafız oldu

    Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Umre yaptı

    Siyasi iklim zehirleniyor

    Tarımda girdi maliyetleri yüzde 100-400 arttı

    Uzayan öksürük ciddiye alınmalı

    Dört ilaçtan biri yok

    Sokağı karıştırmak isteyenler var

    Cumhur İttifakı eriyor

    MEB'den "akran zorbalığı"na karşı adım

    Akkuyu NGS'nin inşaatında son durum?

    Bursa - İnegöl'de 9 zincir market şubesi mühürlendi

    Onlarca fanatik Yahudi, yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Keyfî idare istibdat ve zulüm getirdi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2023, gerçek cumhuriyete geçiş yılı olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimi kaybetme telâşı
    Genel

    Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Umre yaptı
    Süleyman KÖSMENE

    Metin demir suyu yalan çıkaramaz!
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve demokrat seçmen
    Cevher İLHAN

    İflasın ilâmı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    3,5 ayda hafız oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.