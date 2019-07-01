Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı arasında İdlib görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasımov, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen olaylar ve ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Güler ve Rus mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesinde, "İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye'yle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi yer aldı. AA

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