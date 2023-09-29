Orta Akdeniz rotası en tehlikeli göç yolu

Bu yıl 187 bin kişinin “daha iyi bir gelecek ve güvenlik” için Akdeniz’den geçiş yaptığı ve bunların 2 bin 93’ünün bu rotada öldüğü açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Par Liljert, son dönemde yeni göç yollarının belirmiş olmasına rağmen hala en tehlikeli rotanın Orta Akdeniz olmaya devam ettiğini söyledi. Liljert, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın talebi üzerine düzenlenen göç oturumunda konuştu. Dünya genelinde ölen ve kaybolan göçmenlerin sarsıcı sayılarından haberdar olduklarını ifade eden Liljert, bu yıl 187 bin kişinin “daha iyi bir gelecek ve güvenlik” için Akdeniz’den geçiş yaptığını bildirdi. Liljert, aynı dönemde IOM’nin 2 bin 788 can kaybını kayıt altına aldığını, bunların 2 bin 93’ünün Orta Akdeniz rotasında gerçekleştiğini ifade etti. “Yakın zamanda başka göç yollarının belirmiş olmasına rağmen hala en tehlikeli rota Orta Akdeniz olmaya devam ediyor.” diyen Liljert, temel odak noktasının denizler olduğunu ancak Sahra Çölü’nde de trajik ölümlerin yaşandığını belirtti. AA

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