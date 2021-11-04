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4 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Orta Avrupa'da vakalar artıyor

04 Kasım 2021, Perşembe 15:21
Orta Avrupa ülkelerinden Polonya, Macaristan, Avusturya, Çekya ve Slovakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmaya devam ediyor.

Salgının dördüncü dalgasının etkili olduğu Polonya'da son 24 saatte 15 bin 515 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 60 bin 613'e ulaştığı Polonya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 250 artarak 77 bin 395'e çıktı.

Macaristan

Günlük vaka sayıları artışta olan ülkelerden Macaristan'da, son 24 saatte 6 bin 268 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 885 bin 360 vakanın tespit edildiği ülkede, ölenlerin sayısı 107 artışla 31 bin 101'e yükseldi.

9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da, 5 milyon 962 bin kişiye 1. doz, 5 milyon 744 bin kişiye 2. doz, 1 milyon 274 bin kişiye ise 3. doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Avusturya

Avusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 8 bin 590 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 856 bin 2’ye, can kaybı ise 19 artarak 11 bin 419’a çıktı.

Çekya

Dördüncü dalganın etkili olduğu ülkelerden Çekya'da son 24 saatte 9 bin 460 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 792 bin 707’ye, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 19 artışla 30 bin 878’e yükseldi.

Slovakya

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusla Avrupa'nın küçük ülkeleri arasında yer alan Slovakya'da ise son 24 saatte 6 bin 713 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 499 bin 990'a, ölnlerin sayısı 34 artışla 13 bin 146'ya çıktı.

AA

Etiketler: Orta Avrupa
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