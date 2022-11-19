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20 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Orta Doğu’da öncelikli mesele: Su

19 Kasım 2022, Cumartesi 17:00
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), özellikle Orta Doğu’da giderek etkisini gösteren ve bölgedeki gıda güvenliğini tehdit eden su kıtlığına karşı uyarıda bulundu.

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’na katılan FAO’da Tarımsal Araştırma Görevlisi ve Su Kaynakları Yönetimi Uzmanı Jean-Marc Faures, açıklamada bulundu. 

Son yıllarda etkili olan su sıkıntısına değinen Faures, “Su, başta Orta Doğu olmak üzere dünyada öncelikli mesele. Her su ve sulama bakanı da bağlantılı olarak size en büyük sorunun tarım olduğunu söyleyecektir.” dedi.  İklim değişikliğine bağlı suyun azalması sorunundan ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda tarımsal üretim yapılamadığından söz eden Faures, “Biz Orta Doğu’da yaşıyoruz. Bu bölge gerçekten kurak. Burası en çok su kıtlığının yaşandığı bölge olarak biliniyor. Haritaya baktığımızda bu bölgenin çoğunlukla çöl olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.  

GÜNDE 2 LİTRE SU İÇİLMELİ

Faures, açıklamasına şöyle devam etti: “Üretilebilecek gıda miktarı ve beslenebilecek insan sayısına bağlı olarak mevcut su miktarı, gıda güvenliği ile doğrudan ilişkili. Günde en az iki litre su içmemiz gerekiyor ve yediğimiz gıdayı üretmek için 2 bin litre suya ihtiyacımız var. Aslında Orta Doğu’da içme suyu yok ama gıda üretimi için yeterli su var. Bu tüm bölge ülkelerinin ortak sorunu.” İklim değişikliğinin, su ve tarım üzerindeki etkilerine değinen Faures, gıda üretiminin, su, iklim, toprak ve tohumla olduğunu, çiftçilerin bu işi yaparken iklimi esas aldığını söyledi.

AA

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