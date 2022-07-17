Orta Doğu’nun güvenliği dünya istikrarı için önemli

Suudi Arabistan’da düzenlenen “Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi”nde konuşan Arap liderler, Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, zirvede yaptığı konuşmada, Körfez’de istikrarın sağlanmasının sadece bölge değil uluslararası toplum için de çok önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Körfez bölgesini ve genel olarak Orta Doğu’yu nükleer silahlanmanın tehlikelerinden korumak ve bölge ülkelerinin uluslararası kurallara uygun olarak nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını tanımak için burada kararlı duruşumuzu teyit ediyoruz.” Bölgedeki anlaşmazlıkların devletlerin egemenliğine saygı, iç işlerine karışmama, ortak çıkarların teşviki ve sorumlulukların paylaşımına dayalı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirten Al Sani, Orta Doğu güvenliğinin dünyanın istikrarı için önemli olduğunu dile getirdi.