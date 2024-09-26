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26 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

'Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz'

26 Eylül 2024, Perşembe 10:42
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının binlerce kişiyi yerinden ettiğini ve Orta Doğu'nun yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramayacağını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden hava saldırılarının sivillerin hayatını mahvettiği belirtilerek, Lübnanlı ve Suriyeli ailelerin umutsuzluk içinde Lübnan'dan Suriye'ye kaçtığı kaydedildi.

Açıklamada, BMMYK'nin giderek artan sayıda yerinden edilmiş insanlara verdiği desteği artırdığına yer verilerek, Suriye sınırında yüzlerce aracın beklediği bildirildi.

Lübnan'ın yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin yanı sıra diğer ülkelerden de 11 binden fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Grandi, "Bu katliam korkunç bir bedele neden oluyor, 10 binlerce insanı evlerinden ediyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce Suriye'deki savaştan kaçan ve sığındıkları ülkede bombalanan ailelerin çektiği eziyete vurgu yapan Grandi, bu umutsuzluk ve yıkım sahnelerinin tekrarlanmaması gerektiğine işaret etti.

Grandi, "Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz. Daha fazla insanı evlerini terk etmeye zorlayarak bir kriz oluşturmayalım. Öncelik sivillerin hayatlarını korumak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

⁠İsrail Lübnan’da 577 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 577 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

AA

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