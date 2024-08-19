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19 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Ortadoğu barışı için ateşkes şart

19 Ağustos 2024, Pazartesi 13:59
Gazze’de gerilim tırmanmaya devam ediyor. Tansiyonu azaltmak ve Ortadoğu’da barışın sağlanması için Mısır Dışişleri Bakanı ve Kudüs Patriği’nden ateşkes çağrısı yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi’nde ateşkesin, bölgede gerilimin durması için temel unsur olduğunu söyledi. Abdulati, resmi temasları kapsamında Mısır’ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile görüşmesi sonrası başkent Kahire’de ortak basın toplantısı düzenledi.

“Gazze’de ateşkesin, savaşın sona ermesini garanti edecek bir anlaşma çerçevesinde bölgede gerilimi durdurmak için temel unsur” olduğunu ifade eden Abdulati, bu hassas dönemde Fransa ile bölgede tansiyonu düşürmek ve gerilimi azaltmak için ortak sorumlulukları olduğunu dile getirdi. Abdulati ayrıca ülkesinin, Gazze’de derhal ateşkesin sağlanması, İsrail saldırılarının durdurulması ve bölgeye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması konusunda Fransa ile hem fikir olduğunu kaydetti.

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Beklentiler umut verici

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Vatikan’ın resmi yayın organı VaticanNews’te yer alan habere göre, Vatikan’ı takip eden bir grup gazeteciye bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kardinal Pizzaballa, ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen Gazze’de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma sürecinin hedefine ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna, “Evet, şu anda bir anlaşmaya varmak için en iyi koşulların olduğuna inanıyorum. Elbette her zaman karşı çıkanlar olacaktır, engeller eksik değil ama şartların olgunlaştığına inanıyorum. Savaşın bu aşaması nihayet tamamlanabilir ve dolayısıyla İran’ın doğrudan müdahalesiyle çatışmanın tırmanması, genişlemesi ve savaşın Lübnan’a da yayılması önlenebilir. Tekrar ediyorum, pek çok zorluk var ama bu durumu sonlandırmak için sadece ara bulucuların değil, aynı zamanda ABD’nin de büyük bir çaba gösterdiğine inanıyorum. Beklentiler umut verici” cevabını verdi. İstanbul - aa

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