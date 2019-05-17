Ortadoğu'da durum çok ciddi

ABD’NİN İRAN’A KARŞI BÖLGEYE 120 BİN ASKER GÖNDERECEĞİ İDDİASI ENDİŞEYLE KARŞILANIRKEN “TRUMP’I DURDURMALIYIZ” ÇAĞRILARI YAPILIYOR.

Tam bir felaket olur

ABD’Lİ Senatör ve 2020 başkan aday adayı Demokrat Bernie Sanders, İran ile muhtemel bir savaşa ilişkin kaygı ve uyarılarını “Bu tam bir felâket olur. Trump'ı ve nihayetsiz savaşlar arzu eden Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u durdurmalıyız” ifadeleriyle dile getirdi.

Gerilim artmasın

“Ortadoğu’daki durum çok ciddi” diyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da “Tek taraflı maksimum baskı stratejisinin bizi ileriye götüreceğine inanmıyoruz. Askerî gerilimin artmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız ve yapacağız” şeklinde konuştu.

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Ortadoğu’da durum çok ciddî



Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ortadoğu’daki durumun çok ciddÎ olduğunu belirterek, askerÎ gerilimin artmasını engellemek için her şeyi yapacaklarını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Federal Meclis’te İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmanın başarısız olması durumunda bölgenin yangın yerine dönüşebileceği uyarısında bulundu. “Ortadoğu’daki durum çok ciddî” ifadelerini kullanan Maas, bölgenin yangın yerine dönüşmesi durumunda, bunun özellikle Avrupa’nın güvenliği için ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Bunun için bazen küçük bir kıvılcımın de yetebileceğini vurgulayan Maas, “Askerî gerilimin artmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız ve yapacağız” diye konuştu. İran’ın şimdiye kadar nükleer anlaşmaya uyduğuna işaret eden Maas, çok taraflı iş birliğinin burada başarılı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

‘Bizi ileriye götürmez’

Maas, ABD’nin bu anlaşmadan ayrılmasına ise hâlâ anlam veremediğini belirtti. ABD’yi eleştiren ve İran konusunda diplomatik çözüm bulunması için çağrıda bulunan Maas, “Tek taraflı maksimum baskı stratejisinin bizi ileriye götüreceğine inanmıyoruz” dedi. Maas, Brüksel’de Pazartesi günü Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanlarının ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüklerini hatırlatarak, ABD ile aynı hedeflerin peşinde olduklarını ancak bunun için gidilecek yolun farklılık arz ettiğini belirtti. “Maksimum baskı her zaman istenmeyen gerilimi arttırma riskini de taşır” diyen Maas, son günlerde yaşananların bu riskin somut ve belirgin olduğunu gösterdiğini aktardı. Maas, AB ülkelerinin nükleer anlaşma konusunda birlikte hareket ettiğini ve 28 ülkenin de İran ile yapılan nükleer anlaşmanın arkasında durduğunu ve İran’ın da nükleer anlaşmaya uyması gerektiğini kaydetti.

ABD’den, Bağdat’a İran Baskısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu ay Bağdat’a yaptığı sürpriz ziyaret, iki Iraklı güvenlik kaynağına göre İran destekli Şiî milislerin ABD askerlerinin bulunduğu üslerin yakınlarına roket yerleştirdikleri istihbaratının ardından geldi. Mike Pompeo Irak yönetimine Irak içinde gücünü arttıran ve artık güvenlik mekanizmasının da bir parçası olan milisleri denetim altında tutmasını istedi. Pompeo aksi takdirde Amerika’nın buna güç kullanarak karşılık vereceğinin mesajını iletti. Washington ve Tahran arasında gerilimin arttığı bir dönemde Irak son yıllarda bölgedeki nüfuzu artan komşu İran ve Amerika arasında sıkışmış durumda. Reuters haber ajansına konuşan ve Pompeo’nun ziyaretiyle ilgili bilgi sahibi olan Iraklı üst düzey askerî bir kaynak, “Amerika’ya Irak topraklarında bir saldırı olması halinde Bağdat ile koordine etmeden kendilerini savunmak üzere harekete geçeceklerini söylediler” dedi.

Trump’ı durdurmalıyız

ABD ile İran arasındaki gerilim hızla yükselirken Washington’da bütün bu gerilimin ardında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un olduğu konuşuluyor. ABD yönetimi, “İran’ın, Amerikan asker ve menfaatlerini hedef alan saldırılar planladığına ilişkin istihbarat aldığı” iddiasıyla Orta Doğu’ya bir uçak gemisi taarruz grubu ve bir çıkarma gemisinin yanı sıra 4 bombardıman uçağı ile bir Patriot hava savunma bataryası sevk etti. ABD’nin bölgeye yığınak yapması ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) İran’a yönelik sabotaj iddiaları tansiyonu daha da yükseltirken Tahran ile gerilimi tırmandırma konusunda işaretler Bolton’u gösteriyor. Twitter’dan açıklama yapan Vermont Senatörü ve 2020 başkan aday adayı Demokrat Bernie Sanders, İran ile muhtemel bir savaşa ilişkin “Bu tam bir felaket olur. Trump’ı ve nihayetsiz savaşlar arzu eden Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u durdurmalıyız.” ifadelerini kullandı.