Ortadoğu için gözler Trump’ta

Washington’daki “Center for International Policy” adlı kuruluşun Başkan Yardımcısı Matt Duss ve George Mason Üniversitesinde Profesör Mark Katz, Trump’ın Orta Doğu tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump kabinesi İsrail yanlısı

Aynı zamanda ABD’li Senatör Bernie Sanders’ın eski dış politika danışmanı olan Duss, Trump’ın ilk döneminde İsrail-Filistin anlaşmazlığını çözmek için arabulucu olma niyetini dile getirdiğini ancak daha sonra özellikle Evanjelik Hıristiyan Siyonist olan büyük bağışçıların ve kilit seçmenlerin desteğini kazanmak için İsrail’e yakın durduğuna dikkati çekti. Duss, bu durumun “Amerika istediğini yapar ve dolayısıyla Amerika’nın dostları da istediklerini yaparlar” yaklaşımıyla tutarlı olduğunu ve bir tür “çete zihniyetine” çok benzediğini belirterek “Trump sadece bu konunun manşetlerden düşmesini istiyor.” dedi. Söz konusu yaklaşımın “Güvenlik sağlama karşılığında alınan haraç gibi müttefiklerimiz özel ayrıcalıklara sahip. İstediklerini yapabiliyorlar ve eğer İsrail işgal altındaki toprakları, İsrail’in işgal ettiği ancak Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri’ni almak ya da herhangi bir şeyi yapmak istiyorsa o zaman biz de bunu destekleyeceğiz.” demeye benzediğini belirten Duss, “Bunlar ABD’nin başını çektiği çetenin bir nevi oyuncağı olmanın faydaları.” dedi.

ABD askerlerinin Suriye’den çekilme ihtimali

Uzmanlar, Trump’ın yeni başkanlık döneminde ABD askerlerini Suriye’den çekmesi ihtimaline olumlu bakıyor. ABD’deki George Mason Üniversitesinde Profesör Mark Katz ise Trump’ın “neden umurumuzda olsun ki?’ düşüncesiyle hareket ettiğine işaret ederek ilk döneminde ABD askerlerini Suriye’den çekmemesine “şaşırdığını” ifade etti. Trump’ın “DEAŞ yeniden güçlense bile bırak yakın çevredeki insanlar bununla ilgilensin. Neden ABD ilgilensin?” şeklinde tutum gösterdiğini belirten Katz, Trump’ın bu düşüncesinin değişmediğinden emin olduğunu dile getirdi. Duss ise Trump’ın ilk döneminde karşılaştığı direniş karşısında “açıkça hayal kırıklığına uğradığını” aktararak “O dönem ABD askerleriyle ilgili çok daha aktif çatışma durumu vardı, bu yüzden bu konu insanların gündemindeydi ve Trump’ın buna dikkat etmesi gerekiyordu.” ifadesini kullandı. Bu konunun yeniden tartışılması halinde Trump’ın daha fazla dikkatli olacağını belirten Duss, “Muhtemelen ABD askerlerini oradan çekmek isteyecektir. Ancak şu anda bu konu gündemde değil gibi gözüküyor.” değerlendirmesini yaptı.