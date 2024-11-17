"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Ortadoğu için gözler Trump’ta

17 Kasım 2024, Pazar 18:48
Washington’daki “Center for International Policy” adlı kuruluşun Başkan Yardımcısı Matt Duss ve George Mason Üniversitesinde Profesör Mark Katz, Trump’ın Orta Doğu tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump kabinesi İsrail yanlısı

 

Aynı zamanda ABD’li Senatör Bernie Sanders’ın eski dış politika danışmanı olan Duss, Trump’ın ilk döneminde İsrail-Filistin anlaşmazlığını çözmek için arabulucu olma niyetini dile getirdiğini ancak daha sonra özellikle Evanjelik Hıristiyan Siyonist olan büyük bağışçıların ve kilit seçmenlerin desteğini kazanmak için İsrail’e yakın durduğuna dikkati çekti. Duss, bu durumun “Amerika istediğini yapar ve dolayısıyla Amerika’nın dostları da istediklerini yaparlar” yaklaşımıyla tutarlı olduğunu ve bir tür “çete zihniyetine” çok benzediğini belirterek “Trump sadece bu konunun manşetlerden düşmesini istiyor.” dedi. Söz konusu yaklaşımın “Güvenlik sağlama karşılığında alınan haraç gibi müttefiklerimiz özel ayrıcalıklara sahip. İstediklerini yapabiliyorlar ve eğer İsrail işgal altındaki toprakları, İsrail’in işgal ettiği ancak Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri’ni almak ya da herhangi bir şeyi yapmak istiyorsa o zaman biz de bunu destekleyeceğiz.” demeye benzediğini belirten Duss, “Bunlar ABD’nin başını çektiği çetenin bir nevi oyuncağı olmanın faydaları.” dedi.

ABD askerlerinin Suriye’den çekilme ihtimali

Uzmanlar, Trump’ın yeni başkanlık döneminde ABD askerlerini Suriye’den çekmesi ihtimaline olumlu bakıyor. ABD’deki George Mason Üniversitesinde Profesör Mark Katz ise Trump’ın “neden umurumuzda olsun ki?’ düşüncesiyle hareket ettiğine işaret ederek ilk döneminde ABD askerlerini Suriye’den çekmemesine “şaşırdığını” ifade etti. Trump’ın “DEAŞ yeniden güçlense bile bırak yakın çevredeki insanlar bununla ilgilensin. Neden ABD ilgilensin?” şeklinde tutum gösterdiğini belirten Katz, Trump’ın bu düşüncesinin değişmediğinden emin olduğunu dile getirdi. Duss ise Trump’ın ilk döneminde karşılaştığı direniş karşısında “açıkça hayal kırıklığına uğradığını” aktararak “O dönem ABD askerleriyle ilgili çok daha aktif çatışma durumu vardı, bu yüzden bu konu insanların gündemindeydi ve Trump’ın buna dikkat etmesi gerekiyordu.” ifadesini kullandı. Bu konunun yeniden tartışılması halinde Trump’ın daha fazla dikkatli olacağını belirten Duss, “Muhtemelen ABD askerlerini oradan çekmek isteyecektir. Ancak şu anda bu konu gündemde değil gibi gözüküyor.” değerlendirmesini yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 399
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuk ölümlerinde yoksulluğun da rolü var

    Gelir dağılımı adaletsizliği, enflasyonu besliyor

    Ortadoğu için gözler Trump’ta

    “Gazze Mahkemesi” adalet arayacak

    Lübnan’dan Suriye’ye göç edenlerin sayısı 600 bini aştı

    Maliyetleri belirleyen esas unsur ücretler değil

    Bütün hesaplar Erdoğan’ın yeniden seçilmesi üzerine

    İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı 5 katlı binayı hedef aldı: İlk belirlemelere göre 50 kişi öldü

    225 fayın deprem gücü belirlendi

    Fiyatlar önce şişirilip sonra indirim diye gösteriliyor

    Enflasyon için umut 2026’da

    Mülakat mağduru öğretmenler TBMM’de

    Asgarî ücret insanca yaşamayı mümkün kılsın

    AB İsrail’le diyaloğu kessin

    Galler ile golsüz berabere kaldık

    ‘Soykırımı finanse etmeyi durdurun’

    Zorla göçte Washington da sorumlu

    Külliye’deki ‘Sorosçu’ tartışması

    Ezan sesi daha yüksek çıkacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Kudsiye’de Mehdî haberi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçilik anaforu
    İbrahim Aktaşcı

    Görüyoruuuuum ve arttırıyorum!
    Şükrü BULUT

    Neden Amerika demokrasisi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Müslüman, Müslümanın kardeşidir!”
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya Medya Grubu ve Sosyal Sorumluluk Projeleri
    Orhan Ali YILMAZ

    Cumhuriyetimiz 101 yaşında ya Demokrasimiz?
    Mehmet KARA

    Millet mutsuz ve stresli
    Risale-i Nur'dan

    Baht-ı İslâmın anahtarı, meşrutiyet ve hürriyettir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.