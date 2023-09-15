Oslo, İsrail’e hizmet ediyor

Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) İsrail ile imzalanan anlaşmaları reddetme çağrısı yaparak, Oslo Anlaşması’nın “yalnızca İsrail’e hizmet ettiğini” belirtti.

Gazze’deki grupların çağrısıyla, Filistin ile İsrail arasında 13 Eylül 1993’te imzalanan Oslo Anlaşması’nın 30’uncu, İsrail’in 2005’te Gazze Şeridi’nden çekilmesinin 18. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. “Filistin Direniş Grupları Ortak Odasının” Sözcüsü, İsrail’in Gazze’den çekilmesinin yıl dönümünü kutladı. Sözcü, “Halkımızın ve ümmetimizin tarihinde bir dönüm noktası, Siyonist projenin sona ermesine ve yenilgiye uğramasına giden yolda tüm Filistin için umut ışığı olarak kalacak.” dedi. AA

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