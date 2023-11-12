Meksika'nın güneyindeki sahil kenti Acapulco'da, 25 Ekim'de karayı vuran ve şehirde büyük yıkıma yol açan Otis Kasırgası'nın ardından kent çöp yığınıyla kaplandı.

Kasırganın kenti terk etmesinden sonra cadde ve sokakların mobilyalar, ev eşyaları ve atık torbalarıyla dolması nedeniyle bölge sakinleri kötü kokunun yanı sıra salgın hastalık riskiyle de mücadele ediyor. Hükümetten yapılan açıklamada, Acapulco'nun temizlenmesine yardım sağlanması için binlerce askerin görevlendirildiği bildirildi. Biriken çöplerin salgın hastalıklara yol açabileceği endişesiyle yetkililerden yardım isteyen bölge halkı, çöplerin ve atık eşyaların bir an önce temizlenmesini istiyor. Yaklaşık 900 bin kişinin etkilendiği Otis Kasırgası'nda, 50'den fazla kişi ölürken aynı zamanda büyük maddi hasar meydana gelmişti. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hastalıkların önüne geçilmesi için şehrin dezenfekte edeceğini ve çöplerin kısa zamanda ortadan kaldırılacağı sözünü vermişti. 26 Ekim'de 5. kategoriye yükseldiği ve "yıkıcı olabileceği" uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle, Meksika'nın turistik kenti Acapulco'da görülmemiş bir tabii felaket yaşanmıştı. AA

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