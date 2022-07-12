‘Otoriter rejimlerin barış diye bir derdi yok’

İmad K. Harb, “Otoriter rejimler için barış diye bir şey yok” dedi.

Arab Center Washington DC Araştırma ve Analiz Bölümü sorumlusu İmad K. Harb, “Otoriter rejimler için barış diye bir şey yok. Otoriter rejimler baskıyla gelir ve nihayetinde baskı da devrimleri getirir” dedi. gazeteduvar’a konuşan İmad K. Harb, “Bölge ülkeleri arasında çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Her gün bölge ülkelerinden birinin lideri bir başkasını ziyaret ediyor, anlaşmalar imzalanıyor. Orta Doğu’da bir barış rüzgarından söz edebilir miyiz?” şeklindeki bir soruya, “Sanmıyorum. Bence bölgede çok sayıda ekonomik, sosyal ve siyasi sorun var. Bugünkü havayı istikrarın başlangıcı için ön hazırlık olarak yorumlayabiliriz. Arap rejimleri otoriter rejimler, İsrail rejimi ayrımcı (apartheid) bir rejim. Türkiye’deki rejimi de çok demokratik olarak değerlendiremeyiz. Otoriter rejimler için barış diye bir şey yok. Otoriter rejimler baskıyla gelir ve nihayetinde baskı da devrimleri getirir. Bu rejimler kendi halklarına karşı kendilerini, otoriter rejimlerini güçlendirmeye çalışıyor” ifadeleriyle cevap verdi.

Ortak hareket edemezler

İmad K. Harb, Orta Doğu’da NATO tipi bir oluşum olamayacağına dair ise özetle şunları söyledi:

“Gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Gerçekleşebilse bile kâğıt üstünde kalmaktan daha ileri gitmeyecektir. Arap rejimleri birbirlerine güvenmiyor. Avrupa NATO’sunda bir üyeye yapılan saldırının bütün üyelere yapıldığını var sayan 5.inci madde benzeri şartı imzalayacaklarını sanmıyorum. Körfez ülkeleri arasındaki NATO benzeri (Körfez İşbirliği Teşkilatı) bir oluşum var ancak çok çok nadiren bir karar üzerinde uzlaşmayı ve ortak hareket etmeyi başarıyor. Bu çok özel durumlar büyük ölçüde 2011’de gerçekleşti ki, benim hatırladığım örnek Bahreyn’deki gösterilerin bastırılması için asker gönderilmesi… Körfez ülkelerinin, Fas’ın, Ürdün’ün, Mısır’ın ordularını ortak amaçlarla hareket etmeleri gereken oluşumlara dahil etmeye hazır olduklarını sanmıyorum. Bu gerçekleşse bile ABD, bu ülkeleri İsrail ile daha fazla işbirliği için zorlayacaktır ancak mesela İsrail, Körfez ülkelerini İran’a karşı korumak için gitmez.”

Haber Merkezi

