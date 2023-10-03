Oxford yakınlarında patlama meydana geldi

İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında patlama olduğu belirtildi. Patlamanın, geri dönüşüm tesisindeki biyogaz tankına yıldırım isabet etmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Yerel basında, Oxford yakınlarındaki patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı. Bölge halkı, akşam saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Patlamanın biyogaz tankına yıldırım düşmesinden kaynaklandığı açıklandı Yenilebilir enerji alanında faaliyet gösteren "Severn Trent Green Power" şirketi tarafından patlamanın ardından yapılan açıklamada, "Bu akşam Oxfordshire, Yarnton yakınlarındaki Cassington tesisimizde bulunan biyogaz tankına yıldırım isabet etmesi sonucu patlama meydana geldi." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, geri dönüşüm tesisindeki patlamada kimsenin zarar görmediği belirtilerek, "Hasarın en kısa sürede değerlendirilebilmesi için sahanın güvenli olduğundan emin olmak üzere acil servis ekipleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadesine yer verildi. İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), gün içerisinde Oxfordshire'da yerel saatle 02.00'ye kadar gök gürültülü fırtına ve şiddetli yağmur beklendiğini belirterek, sarı kodlu hava uyarısı yapmıştı. AA

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