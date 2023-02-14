"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Özbekistan, 170 ton insani yardım gönderdi

14 Şubat 2023, Salı 14:26
Özbekistan'da, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında depremzedelere 170 ton insani yardım gönderildiği bildirildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, büyükelçiliğin koordinasyonunda Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın "Gençler Geleceğimiz" Vakfı, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde ülke genelinde başlattığı yardım kampanyasının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yardım kampanyası kapsamında ülke genelinde toplanarak Türkiye'nin depremden etkilenen farklı bölgelerine şimdiye kadar 170 ton insani yardımın gönderildiği aktarılırken, bu yardım malzemeleri arasında 45 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 8 ton gıda, 90 ton giysi, ayakkabı, battaniye, uyku tulumu, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri ile 130 jeneratör, 700 elektrikli soba ve diğer malzemelerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, depremzedelere gönderilen yardım malzemelerinin 6 kargo uçağı, tarifeli uçaklar ve 7 tırla Türkiye’nin farklı bölgelerine ulaştırıldığı ifade edilirken, ayrıca Özbek vatandaşlarının nakit para yardımlarının da devam ettiği belirtildi.

Özbek aşçıların 5 bin kişiye günde 2 öğün yemek dağıttığı depremlerden etkilenen bölgelerde, İstanbul merkezli Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği’nin gönüllüleri ve Özbekistan'dan 100 kişilik arama kurtarma ekibi yer alırken, kurdukları sahra hastanesinde de 71 Özbek sağlık görevlisi görev yapıyor.

AA

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    12 yaşındaki Mehanovic, çay satarak depremzedeler için yardım topluyor

    10 ilde 350 savcı görevlendirdi

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan Türkiye için seferberlik çağrısı

    Suriye'deki vefat sayısı 3 bin 688'e çıktı

    Kahramanmaraş'ta 2 kardeş 198 saat sonra kurtarıldı

    Güney Kore milletvekilleri, maaşlarının yüzde 3'ünü Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlayacak

    Özbekistan, 170 ton insani yardım gönderdi

    IKBY Başkanı Barzani: İnşallah bu kötü günler ve şartlar geride kalacaktır

    18 yaşındaki Muhammed 198 saat sonra büyük bir şükre vesile oldu

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişi vefat etti

    Umre için biriktirdiği parasını depremzedelere bağışladı

    Son parasını Türkiye’ye gönderdi

    Deliller karartılmasın

    'Kur’an’ın yakılması yasaklansın' - 'Müslümanlara hakarete son verin'

    Savaş hali dışında seçim ertelenemez

    AB: Desteğe devam

    Niye KYK yurtlarından başlandı?

    Depremzedeler ilaç takip sisteminden muaf olacak

    600 davadan 1 mahkûmiyet çıkmamıştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem, OHAL, seçim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Deprem “Kavgayı bırakın” diyor
    Risale-i Nur'dan

    Madem her şey elimizden çıkacak!
    İ. Seyda DURGUN

    AHMET’E BİR NAZİRE/MERSİYE (Ahmet Sait Selçuk’un ardından)
    Ahmet BATTAL

    Belediyeleri kapatalım mı?
    Genel

    Son parasını Türkiye’ye gönderdi
    Süleyman KÖSMENE

    Hayran bırakan mu’cizeler
    Genel

    Deliller karartılmasın
    Faruk ÇAKIR

    Depremde Tavşancıl ve Erzin örnekleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.