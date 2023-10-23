"Özgür Filistin" anonsu yapan Londra metrosu makinisti görevden uzaklaştırıldı

Londra'da metrodaki anons sistemi üzerinden yolculara "Özgür Filistin" sloganı attırdığı için hakkında soruşturma başlatılan makinistin, Londra Toplu Taşıma İdaresi (TfL) tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Ülke medyasında yer alan habere göre, TfL, İngiltere'nin başkenti Londra'da 21 Ekim'de düzenlenen Filistin'le dayanışma gösterisine giden göstericilerin bindiği metronun makinistinin kimliğini tespit etti. Makinistin metro sisteminde yer alan Central hattındaki bir treni kullandığını kaydeden TfL'in operasyonlardan sorumlu yöneticisi Glynn Barton, söz konusu makinistin anons sistemini kötüye kullandığını söyledi. Yolculara "Özgür Filistin" sloganı attıran makinistle ilgili yürütülen soruşturma hakkında konuşan Barton, "Politikalarımız ve prosedürlerimiz doğrultusunda olayı tam olarak araştırmaya devam ederken sürücü görevinden uzaklaştırıldı." ifadesini kullandı. 21 Ekim'de düzenlenen Filistin'e destek mitingine giden yolculara slogan attıran makinistle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, İngiliz Ulaştırma Polisi ve TfL soruşturma başlattığını duyurmuştu. Makinistin slogan attıktan sonra, "Umarım hepiniz bugün güzel bir gün geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tüm bu insanları dualarınızdan eksik etmeyin." dediği de görüntülere yansımıştı. AA

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