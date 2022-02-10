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10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

'Özgürlük Konvoyu'nun Paris’e girişi yasaklandı

10 Şubat 2022, Perşembe 16:45
Fransa’da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla yola çıkan araç konvoyunun başkent Paris'e girişinin yasaklandığı bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın kente varması beklenen "Özgürlük Konvoyu"nun başkentte eylem yapmasının kamu düzenini bozma riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişinin yasaklandığı belirtildi.

Konvoyun Paris’te trafik akışını bozmasını önlemek adına özel tedbirler alınacağı aktarılan açıklamada, kamu trafiğine açık olan yolu engelleyenlerin 2 yıla kadar hapis ve 4 bin 500 avro para cezası ile 3 yıla kadar ehliyetinin askıya alınması yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Kanada’nın başkenti Ottawa’daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Fransa’daki Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, ülkenin farklı kentlerinden yola çıkarak hafta sonu Paris’e varmayı hedefliyordu.

Konvoy, eylemlerini Paris’in ardından gelecek hafta Belçika’nın başkenti Brüksel'de sürdürmeyi planlıyordu.

AA

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