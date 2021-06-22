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23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Özür dilemek yeterli değil

22 Haziran 2021, Salı 17:00
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katolik Kilisesi’ne ait yatılı okullarda ölen yerli ailelerin çocuklarıyla ilgili tam sayının asla bilinemeyebileceğini ve birçok ebeveynin de çocuklarına ne olduğunu asla öğrenemeyebileceğini belirtti.

Başbakan Trudeau, her yıl 21 Haziran’da kutlanan “Ulusal Yerli Halklar Günü” dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, First Nations, Inuit ve Metis yerli halklarının Kanada’ya yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Yılın en uzun günü olan yaz gün dönümünün birçok yerli topluluk için derin kültürel, tarihî ve manevî öneme sahip olduğunu hatırlatan Trudeau, şunları kaydetti: “Bugün yerli halkları kutlamanın zamanı olsa da uzlaşmaya giden önemli yolculukta yapılacak daha çok iş olduğunu kabul etmek için de bir fırsat. Eski Kamloops Yatılı Okulu yakınlarındaki çocuk cesedi kalıntıları, yerli halkların son yıllarda, on yıllarda ve yüz yıllarda katlandığı sistemik baskı, eşitsizlikler ve ayrımcılığın, yüzleşmeye devam ettikleri adaletsizlik ve zorlukların açık bir hatırlatıcısı olarak karşımızda duruyor.” Başbakan Justin Trudeau ayrıca, “Bu trajediler için özür dilemek yeterli değil. Geçmişteki yanlışları düzeltmemiz ve devam eden zorlukları çözmemiz gerekiyor. Bunu da ancak eylemle başarabiliriz. Federal kurumlarımızda önemli değişiklikler yapmak Kanada hükümetinin sorumluluğundadır. Yerli halklar ve tüm Kanadalılar için sonuçları nasıl iyileştirebileceğimizi görmek için yasalarımızı ve politikalarımızı gözden geçirmeye devam etmeli ve yerli halklarla ortaklaşa yasaları ve politikaları buna göre yeniden inşa etmeli veya geliştirmeliyiz.”

AA

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