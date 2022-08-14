Pakistan 75 yaşında

Pakistan’da, 14 Ağustos 1947’de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah tarafından 75 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde, başkent İslamabad’da 31, 4 eyalet başkentinde ise 21 pare top atışı yapıldı. Karaçi’de Cinnah’ın “Mezar-ı Kaid” ve Lahor’da Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal’in “Mezar-ı İkbal” olarak bilinen anıt mezarlarında askeri tören yapıldı. Askeri geçit törenleri, yürüyüşler, sergiler ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ülkede sokaklar, cadde ve pazarlar Pakistan bayrağının yeşil beyaz renkleriyle donatıldı ve ışıklandırıldı. Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, ülkede resmi ve özel dairelerde bayrak çekme törenleri ve özel programlar tertip edildi.

AA

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