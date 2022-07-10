"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Pakistan'da 10 barajda geniş çatlak oluştu

10 Temmuz 2022, Pazar 13:16
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde 6 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 10 barajda geniş çatlak oluştu.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle eyalet genelinde 10 barajda geniş çatlak oluştuğunu belirterek, vatandaşlardan bu barajlardan uzak durmalarını istedi.

Belucistan Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, barajların durumunun izlenmesi talimatı vererek, yetkilileri kontrollerin yapılması ve önlem alınması amacıyla diğer barajlara gönderdi.

Dawn gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberinde de Toba-Achakzai bölgesinde 4 barajın yıkıldığı iddia edildi.

İnternet ve banka hizmetleri durdu

Eyalet genelinde 5 Temmuz’dan bu yana devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Çaman’da sel sularının fiber optik altyapıya zarar vermesi sonucu banka ve ATM’lerin hizmeti durdu, internet ve mobil operatörler hizmet dışı kaldı.

Eyaletin çeşitli bölgelerinde 700’ün üzerinde ev ve çok sayıda köprü yıkıldı, bölgeler arası bağlantı yolları hasar gördü.

Belucistan'da son 6 gündür devam eden yağışlar sonucu 49 kişi ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    17 yaşındayken katledilen bir Srebrenitsa kurbanı daha: Elvir Muminovic

    Pakistan'da 10 barajda geniş çatlak oluştu
    📷

    Kanayan yara Srebrenitsa soykırımının üzerinden 27 yıl geçti...

    Biden: Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun

    İran, yeni nesil IR6 santrifüjlerini kullandığını duyurdu

    Texsas'da stadyumda bayram namazı

    İtalyan Alplerinde çöken buz kütlesinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı

    'Rusya, Donetsk'in her yerini vuruyor'

    Bir milyon Müslüman Hacı olma sevincini yaşadı

    Başbakanlık konutunun ateşe verildiği diken üstündeki Sri Lanka'da son durum?

    Bilecik'te selden acı haber

    Meteoroloji Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'yu uyardı

    29 gün önce Müküs Çayı'na düşen Eyüp Güneş bayramda da arandı

    Beşar Esad, iç savaştan bu yana ilk kez Halep'te

    İran ve Rusya, doları ticari işlemlerden çıkarmak istiyor

    Sri Lanka'da göstericiler devlet başkanlığı yerleşkesine girdi

    Savaşın etkisi altındaki Ukrayna'da bayram namazı kılındı

    Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle eda edildi

    Almanya Başbakanı Müslümanların bayramını tebrik etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin asıl güvencesi
    Misbah ERATİLLA

    Ali Ulvi Kurucu’nun “Ön söz” Hikâyesi
    📷
    Genel

    Kurbanlıklar kesiliyor
    Genel

    İtalyan Alplerinde çöken buz kütlesinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı
    Genel

    İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı
    Genel

    'Rusya, Donetsk'in her yerini vuruyor'
    Mim Sedef

    Risale okumadığım gün...
    Ali FERŞADOĞLU

    Mülk sahibi izin veriyor; size ne oluyor ki!?
    Genel

    Texsas'da stadyumda bayram namazı
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Ona bayramları da çok görmüşlerdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.