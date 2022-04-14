"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Pakistan'da 123 milletvekilinin istifası kabul edildi

14 Nisan 2022, Perşembe 23:54
Pakistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Kasım Suri, eski Başbakan İmran Han dahil olmak üzere Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) 123 milletvekilinin istifasının kabul edildiğini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Suri, PTI lideri Han ve milletvekillerinin istifasıyla ilgili kararını bugün verdi.

Suri, eski Başbakan Han dahil olmak üzere 123 PTI milletvekilinin istifalarının kabul edildiğini belirtti.

Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD tarafından suçluların iktidara getirilmesi için başlatılan rejim değişikliği ve egemen Pakistan için kesin duruşları sebebiyle istifa eden milletvekillerine teşekkür etti.

Gazeteciler, Han'ın istifa kararını yorumladı

Siyasi Analist ve Gazeteci Habib Ekrem, yaptığı açıklamada, "PTI, yeni hükümetin yabancı komplo ile geldiğine dair bir anlatıya sahip. Bu nedenle parlamentoda kalarak yeni hükümeti meşrulaştırmak istemiyorlar." dedi.

Ekrem, eski Başbakan Han'ın ve partisinin 2014'te eski Başbakan Navaz Şerif döneminde de Meclis'ten istifa ettiğini ancak meclis başkanlığının bu istifaları kabul etmediğini anımsatarak, PTI'nın istifa girişimini ve düzenlediği protestoları Han'ın baskı oluşturmak amacıyla kendisine özgü bir stratejisi olarak nitelendirdi.

New York Times Pakistan Muhabiri Salman Masood ise toplu istifaları Han’ın geç bir hamlesi olarak yorumlayarak, "Güven oylaması önergesi verilmeden önce Meclis feshedilip yeni seçim çağrısı yapılsaydı daha anlamlı bir siyasi hamle olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Masood, Han'ın şimdiki istifa hamlesiyle erken seçime gitmek istediğini belirterek, "Bu amaca ulaşmak için de siyasi mitingler ve protestolarla sivil hükümete ve orduya baskıyı hedefliyor. Bu protestoların rakiplerine boyun eğdireceğini planlıyor olmalı." dedi.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, başbakanlık seçimini boykot edip toplu olarak istifa ettiklerini söylemişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukraynalı siviller mayın tehlikesi sebebiyle evlerine dönemiyor

    Dijital oyunda etik sorunlara hazırlık şart

    Ukrayna savaşına hayır

    AYM kararına rağmen keyfîlik devam ediyor

    2 asırlık iftar geleneği

    Saldırganı yakalatan Müslüman gençlere teşekkür

    İlk kez böyle meteor düştü

    MİT'in ikna çalışması Türkiye'ye getirildi

    Pakistan'da 123 milletvekilinin istifası kabul edildi

    AKP ve kabine arasında asgari ücret ve ikramiye çatlağı

    Türkiye için borç krizi uyarısı

    Bu ölüm nasıl oldu?

    Zafer Havalimanı zarar şampiyonu

    Baskın seçim hazırlıkları

    Gençler AB’yi istiyor

    Guterres: Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor

    İslam Alimleri, Aksa konusunda uyardı

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Batı Şeria patlamaya hazır

    Bayramlaşmaya gitmek hayal oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ukrayna krizi
    İbrahim ERSOYLU

    Zulme karşı gelmek ve manevî cihad
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Saldırganı yakalatan Müslüman gençlere teşekkür
    Şükrü BULUT

    Güzelliklerin farkında mıyız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anzavur ile Ethem karşı karşıya
    Genel

    AYM kararına rağmen keyfîlik devam ediyor
    Cevher İLHAN

    “Muallel yasa” demokrasi ve hukuka aykırı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İlk kez böyle meteor düştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.