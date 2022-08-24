Pakistan'da 15 kişi daha şiddetli yağışlar sebebiyle öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin Sukkur, Şikarpur ve farklı bölgelerinde etkili olan muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Pakistan'da son 48 saatte 32 kişi öldü Eyalet genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle yıkılan evlerin altında kalan 15 kişi öldü. Yetkililer, eyalette şu ana kadar 900 bin kişinin yağışlardan etkilendiğini ve 26 bin 600 evin yıkıldığını belirtti. Kurulan yardım çadırlarında 37 bin 500 kişinin barındığını aktaran yetkililer, 800 büyükbaş hayvanın da telef olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrı yaparak, kendilerine yardım yapılmasını istedi. AA

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