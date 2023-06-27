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27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Pakistan'da 22 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

27 Haziran 2023, Salı 02:28
Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.

Mardan Tıp Kompleksi Başkanı Dr. Tarık Mahmud, aşırı sıcaklık sebebiyle bölgede 18 kişinin öldüğünü açıkladı.

Mahmud, ölenlerin çoğunu 50 yaşın üzerindeki kadınların oluşturduğunu belirtti.

Ülkede sıcak çarpması sonucu ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Mardan'da 17-25 Haziran arasında hava sıcaklığı ortalama 40 derece ve üzerinde seyretmişti.

Dün, başkent İslamabad'da klimaları çalışmayan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) 4 hastanın aşırı sıcaklıktan öldüğü bildirilmişti.

AA

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