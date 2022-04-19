"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Pakistan'da 31 bakanlı yeni hükümet yemin ederek görevine başladı

19 Nisan 2022, Salı 14:54
Pakistan’da Başbakan Şahbaz Şerif’in koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin rahatsız olması sebebiyle yemin törenini Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani gerçekleştirdi.

​​​​​​​Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen yemin töreninin açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Törende Sanjrani'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan koalisyon hükümeti üyeleri görevine başladı.

Basında, törenin dün planlandığı ancak Cumhurbaşkanı Alvi’nin yemin törenini gerçekleştirmeyi reddettiği gerekçesiyle bugüne ertelendiği öne sürüldü.

Kabinede 31 bakan yer alıyor

Kabinede 31 federal bakan ve 3 bakan yardımcısı yer alıyor. Bununla birlikte kabinenin gelecek günlerde genişletileceği belirtiliyor.

Kabinede Şahbaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’dan (PML-N) 13, Pakistan Halk Partisi’nden (PPP) 9, İslam Uleması Cemiyeti'nden (JUI-F) 4, Birleşik Halk Hareketi'nden (MQM-P) 2, Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), Belucistan Avami Partisi (BAP) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubundan (PML-Q) birer kişi yer aldı. Kabinedeki 3 bakan yardımcısından ikisi PML-N’den, diğeri ise PPP’den seçildi.

Koalisyon hükümetinde yer alan isimlerin hangi bakanlıkları yöneteceği daha sonra açıklanacak.

Öte yandan, Başbakan Şerif’in danışmanları arasında kendi partisinden Amir Mukam, PPP’den Kamar Zaman Kaira ve eski Başbakan İmran Han’ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) kopan Avn Çaudri yer aldı.

İsmi Dışişleri Bakanlığı ile anılan PPP lideri Bilaval Butto Zerdari ise kabinede yer almadı.

- Şerif, 11 Nisan'da başbakan seçilmişti

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna: İnsani koridorlar bugün de açılamayacak

    Azerbaycan'dan Şehit Ömer Delibaş için taziye mesajı

    ABD: Rusya, Doğu Ukrayna’daki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardı

    'Burada tazminat bekleyeceğim, Ruslar bana ödeme yapmalılar'

    Ukrayna: Donbas'taki saldırılar yoğunlaştı

    Pakistan'da 31 bakanlı yeni hükümet yemin ederek görevine başladı

    Bayram ikramiyeleri yine 1100 lira olacak, 28-29 Nisan tarihlerinde ödenecek

    Şanghay'da son 24 saatte 7 kişi daha öldü

    622 Yahudi yerleşimci daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Lavrov: Ukrayna'daki ''özel askeri operasyon'' devam edecek

    Kabil'de peş peşe bombalı saldırılar

    Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ulaşıma açıldı

    MSB'den Pençe Kilit Operasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı

    Avrupa Birliği: Rusya'nın sivillere saldırılarını kınıyoruz

    'Müzakere süreci bugün çok daha karmaşık hale geldi'

    Sessiz kalındıkça İsrail zulmü bitmez

    Avustralya Nur Vakfı gençleri iftarda buluştu

    Rus saldırılarında 205 çocuk öldü

    Kovid-19’da ‘endemi süreci’ başladı

    Son 24 saatte 19 kişi vefat etti, 4542 kişinin testi pozitif çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirasını reddeden kararlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boş konuşmayı bırakın; bir lisân öğrenmeye bakın
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Başgil’in tespiti
    Ahmet BATTAL

    Bilgi tekeli ve devletin menhus eli
    Cevher İLHAN

    Beşinci yılında “tek kişilik yönetim”in iflası
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiç böyle bir niyetle namaza durdunuz mu?
    Rüstem GARZANLI

    Ramazan’da dışarıya çıkmamaya özen gösterirdi
    Hasan ŞEN

    Hulûsi Ağabey (Yahyagil)
    Cenk ÇALIK

    “Ben oruçluyum!” nasıl anlaşılmalıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.