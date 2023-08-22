Pakistan'da 914 metre yükseklikte saatlerdir mahsur durumdalar

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Battagram bölgesinde; 6'sı çocuk 8 kişinin, teleferiğin kablolarının kopması sonucu 914 metre (3 bin fit) yükseklikte saatlerdir mahsur durumda olduğu bildirildi.

Dawn'ın haberine göre, olay, yerel saatle 08.00 civarında 6'sı öğrenci, 8 kişi okula giderken meydana geldi.

Yerel yetkili Mufti Gulamullah, teleferiğin iki kablosunun koptuğunu ve yolcuların 914 metre yükseklikte mahsur kaldığını belirtti.

Gulamullah, bölgede yol veya köprü olmaması sebebiyle nehirden ulaşımı, yerli halk tarafından teleferikle sağlandığını ifade etti.

Bölgedeki yetkililerden Jawad Hussain de yerel yönetimin kurtarma ekipleriyle bölgede olduğunu ancak yükseklik ve dağlık arazi nedeniyle kurtarma operasyonunun yapılamadığını dile getirdi.

Bölgeye askeri helikopter sevk edildi

Pakistan geçici hükümetinin Başbakanı Anvarul Hak Kakar'ın Pakistan ordusundan yardım istemesi üzerine, bölgeye yaklaşık 4 saat sonra askeri bir helikopter ulaştı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı da eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti'nin kurtarma operasyonunu hızlandırmak için talimat verdiğini aktardı.

Bölge sakini öğretmenlerden Zafar Iqbal, çocukların teleferikte 4-5 saat mahsur kaldığına ve bölgedeki ulaşım altyapısı eksikliğinden dolayı her gün en az 150 öğrencinin okula gitmek için teleferikle tehlikeli bir yolculuk yaptığını söyledi.

Geçici hükümetin Başbakanı Kakar, kullanılamaz halde olan ve güvenlik standartlarını karşılamayan tüm teleferiklerin derhal kapatılması emrini verdi.

Gönderilen askeri helikopter, 15 dakika bölgeyi araştırırken kurtarma ekipleri de teleferiğin altına güvenlik için ağ germeye çalışıyor.

Teleferikte mahsur kalan yolculardan Gulfaraz, bir öğrencinin kalbiyle ilgili bir sorun yaşaması nedeniyle son 3 saattir bilinçsiz olduğunu, teleferikte mahsur kalan öğrencilerin 10-15 yaş aralığında olduklarını söyledi.

Yetkililerin, hayatlarını kurtarmaları için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Gulfaraz, yanlarında yiyecek ve içme sularının bulunmadığını, telefonunun şarjının az kaldığını olduğunu belirtti.